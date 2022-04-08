Turizmcilerden uyarı: "Lütfen Bodrum'a gelirseniz, rezervasyon yaparak geliniz" - Son Dakika
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Turizmcilerden uyarı: "Lütfen Bodrum'a gelirseniz, rezervasyon yaparak geliniz"

08.04.2022 13:34

Turizmcilerden uyarı: "Lütfen Bodrum'a gelirseniz, rezervasyon yaparak geliniz" Bodrum'da yaz sezonun açılmasına sayılı günler kala turizmciler rezervasyon yapmadan gelen turistlerin kapıda kalır uyarısında bulundu.

Turizmcilerden uyarı: "Lütfen Bodrum'a gelirseniz, rezervasyon yaparak geliniz"

MUĞLA - Bodrum'da yaz sezonun açılmasına sayılı günler kala turizmciler rezervasyon yapmadan gelen turistlerin kapıda kalır uyarısında bulundu. Ramazan bayramında ise bir çok otelin yüzde yüz doluluğa ulaşacağı öğrenildi.

Turizmin gözbebeği olan Bodrum Ramazan bayramıyla birlikte yaz sezonuna hazırlanıyor. Birçok otel konser ve etkinlik takvimini hazırladı. Özellikle 5 yıldızlı oteller ise bir birinden ünlü sanatçıları ağırlayacak. Pandemi öncesinde 1 milyonu aşkın turisttin Ramazan bayramında tatile gelen yerli turist bu yılda rekor sayıda gelebileceği öğrenildi. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaştan etkilenecek olan Bodrumlu turizmci yine de geçen yıl gelen turist rakamlarının kat ve kat üstünde olacağını söyledi.

Bodrum Otelciler Birliği Derneği Ömer Dengiz "Bu sene olumsuz şartlar artında işimizi yapmaya çalışsak bilede gelecek rezervasyonlar olumlu. İyi sonuçlar almayı ümit ediyoruz. Bodrum'a gelecek olan misafirlerimizi uyarmak istediğimiz bir konu var. Lütfen Bodrum'a gelirseniz, rezervasyon yaparak geliniz. Otellerin oldukça dolu olma durumu var. Mutlaka rezervasyon yaptırsınlar otellerin ön gördüğümüz ful dolu olacak diye düşünüyorum. Bu yüzden Bodrum'da tatil yapmak isteyenler tatillerini rezervasyon yaptırarak garanti altına alabilir. Doğru seyahat acentelerden rezervasyon yaptırın. İnternette bilinmedik isimlerde tur satanlardan sakınınız. Bu yıl ne kadar turistti yakalayacağımızı söylemek doğru olmaz ama geçen seneki rakamın çok üstünde olacağını ön görüyoruz. Rusya ile Ukrayna'nın arasındaki savaş olsa bile olumlu rakamları yakalayacağız. Şimdiye kadar iptal talebi gelmedi, uçaklar ise ek seferlerini iptal etmedi. Bu demek oluyor ki yüksek sezon bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

Oteller şimdiden doldu

Bodrum'un yaz kış açık olan ve ilçenin tek termal oteli olan Sianji Well Being Genel Müdürü Can Özer ise Ramazan bayramın için yoğun bir talep olduğunu ve daha sonra yaz sezonun açılarak Eylül ayına kadar bu yoğunluğun devam ettiğini belirterek "Tatsız bir durum, savaş var dünyayı sarsan. Buna rağmen çok keyifli bir sezon açılışı oluyor. Doluluklarımız üst noktada. Ölü sezon dediğimiz zamanlarda bile yüzde 40'lık bir doluluk oranı var. Mayıs ayında başlayıp Eylül sonuna kadar doluluk oranımız sınırda. Bayram'da çok keyifli konserlerimiz var. Canlı müziklerimiz var. Bayram doluluğunu yakaladık. En fazla 10 odamız var oda eşimiz dostumuz için ayırdık. Otel dolu satışlar yüksek noktada.

Turizmcilerden uyarı: Lütfen Bodrum'a gelirseniz, rezervasyon yaparak geliniz
Turizmcilerden uyarı: Lütfen Bodrum'a gelirseniz, rezervasyon yaparak geliniz
Turizmcilerden uyarı: Lütfen Bodrum'a gelirseniz, rezervasyon yaparak geliniz
Turizmcilerden uyarı: Lütfen Bodrum'a gelirseniz, rezervasyon yaparak geliniz
Turizmcilerden uyarı: Lütfen Bodrum'a gelirseniz, rezervasyon yaparak geliniz
Turizmcilerden uyarı: Lütfen Bodrum'a gelirseniz, rezervasyon yaparak geliniz
Turizmcilerden uyarı: Lütfen Bodrum'a gelirseniz, rezervasyon yaparak geliniz

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turizmcilerden uyarı: 'Lütfen Bodrum'a gelirseniz, rezervasyon yaparak geliniz' - Son Dakika


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