Bodrum'a gelmeye devam ediyorlar - Son Dakika

Bodrum'a gelmeye devam ediyorlar

MUĞLA - Seyahat kısıtlamasının kalktığı Bodrum'a gelen tatilci sayısı az da olsa artış olduğu görüldü.

Muğla ile birlikte 7 ilde kalkan seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Bodrum'a gelmeye devam ediyor. Yüzde 25 artış gözlenen ilçeye giren araçlar ise teker teker kontrol edilip izin belgeleri kontrol edildi. İzin belgesi olmayan araçlar ilçeye giremeden geri gönderildi. İzin belgesi olan tatilcileri de ev adresleri alınarak 14 gün evden çıkamamaları konusunda uyarıldı. 4 günde yaklaşık 35 bin aracın giriş yaptığı 28 bin aracın ise çıkış yaptığı öğrenildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, 24 ildeki seyahat yasağının kalkarsa Bodrum'a tatilcilerin akın etmesi söz konusu ola bileceğini ve bu durum sonuçlar doğurabileceğini söyledi.