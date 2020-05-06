Bodrum'a giren araç sayısı bir günde yüzde 25 arttı - Son Dakika

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlaması, aralarında Muğla'nın da bulunduğu 7 ilde kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kısıtlamanın kaldırılması kararının ardından tatil beldelerine araç girişlerinde de artış yaşandı.

ARAÇLAR BODRUM'A AKIN ETTİ

Ülkemizin en önemli tatil noktalarından olan Bodrum'da da araç yoğunluğunda ciddi bir artış gözlendi. İlçe girişinde konulan uygulama noktasında ilçeye gelen vatandaşların ateşi ölçülürken, gelenlerin adresleri de ekipler tarafından alındı. Özellikle yazlıkçıların ilçeye geldiği belirtilirken, yasağın kalkmasıyla birlikte Bodrum'a, farklı illerden yaklaşık 6 bin aracın geldiği öğrenildi.

TRAFİK YÜZDE 25 ARTTI

Bodrum'un en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde de hafta içi ve mesai saati olmasına rağmen trafik yoğunluğu gözlendi. İlçedeki araç trafiğinin yüzde 25 oranında arttığı bildirilirken, ilçeye girişlerin, hafta sonuna kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

İLÇEYE GELENLERDEN 14 GÜN KARANTİNA İSTENİYOR

Bodrum'a giriş yapan araç sürücülerinin ve yolcularının ateşlerini ölçen polis ekipleri, ilçeye gelen yazlıkçıların adres bilgilerini telefon numaralarını alarak 14 gün evde karantinada kalmalarını istiyorlar. Günde 2 kez evlere ziyarete giden güvenlik güçleri yazlıkçıların karantinayı evlerinde geçirip geçirmediğini kontrol ediyor.