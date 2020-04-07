Bodrum'a giren araç sayısı günlük 12 binden 2 bine düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum'a giren araç sayısı günlük 12 binden 2 bine düştü - Son Dakika

Bodrum'a giren araç sayısı günlük 12 binden 2 bine düştü

17 dakika önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine mart ayında günlük 12 bin araç ve 100 bin yazlıkçı akın ederken, koronavirüs sonrası alınan tedbirlerin artırılmasıyla araç sayısı günlük 2 bine kadar düştü.

Bodrum'a giren araç sayısı günlük 12 binden 2 bine düştü, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine mart ayında günlük 12 bin araç ve 100 bin yazlıkçı akın ederken, koronavirüs sonrası alınan tedbirlerin artırılmasıyla araç sayısı günlük 2 bine kadar düştü.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 31 şehre giriş ve çıkışın yasaklanmasıyla birlikte Bodrum'a şehir dışından gelen araç sayısı da azaldı. Mart ayının ilk 2 haftası günlük giren araç sayısının 12 bin olduğu ilçede, mart ayının son 2 haftası ise araç sayısı 5 bine kadar düşmüştü. Nisan ayının ilk haftası ise ilçeye giren günlük araç sayısının 2 bine kadar düştüğü öğrenildi. Turizm kentine giriş yapan araçların yüzde 90'ının ilçeye pazarlama ve ticari amaçlı geldiği belirtildi.

Mart ayının ilk haftası büyükşehirlerden gelen yazlıkçıların akın ettiği Bodrum'da nüfus ise 170 binden, 300 bine çıkmıştı. Bodrum girişinde sağlık kontrolünden geçirilen yazlıkçılar, 14 gün boyunca evden çıkmamaları konusunda uyarılmış ve polis ekipleri tarafından günlük kontrolleri sağlanmıştı.

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, "Bodrum'a sadece kamusal ve sağlık ihtiyaçları için giriş-çıkış sağlanıyor. Ancak iller arasında yapılan bu düzenleme, salgınla etkin mücadele için koronavirüs vaka sayısına göre ilçeler arasında da yapılarak giriş çıkışlar ve trafik akışı acil ihtiyaçlar dışında engellenmelidir" dedi.

Öte yandan turizm kentinde sahil kenarları ile cadde ve sokakların büyük bir bölümünün boş olduğu görüldü.


Koronavirüs, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:54 Kaynak: DHA

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