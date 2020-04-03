Bodrum'a günde 12 bin araç, 1 ayda 100 bin tatilci akın etti - Son Dakika

Bodrum'a günde 12 bin araç, 1 ayda 100 bin tatilci akın etti

MUĞLA - Korona virüsüne karşı alınan ilk önlemlerle birlikte Bodrum'a yazlıkçılar akın etti. Günde 12 bin araç 1 ayda 100 bin yazlıkçı Bodrum'a geldi. Mart'ın ilk iki haftasından günlük araç girişi 12 bini bulurken Martın son 2 haftasından bu sayı 5 bine kadar düştü. Her gün 2 bin yazlıkçının giriş yaptığı ilçeye günlük olarak 100 kişiye kadar indi.

Korona Virüs'ten kaçmak isteyen tatilciler Bodrum'a akın etti. Başka ilde yaşayan ve yazın Bodrum'a gelen tatilciler bu yıl erken gelmeye başladı. Yaklaşık 100 bin tatilcinin geldiği ilçede tedbirler arttırılınca ilçeye girişlerde azaldı. Bodrum'a giren tüm araçların ilçeye neden geldiği soruldu. İkinci konutlarına gelen vatandaşların kimlik bilgileri, telefon numaraları ve ev adresleri alındı.

12 bin araçtan 5 bin araca düştü

Bodrum Belediye Başkanının yazlıkçılara 'Bodrum'a gelmeyin evde kalın' çağrısının ve şehirlerarası yolculukların kısıtlanmasının ardından Mart'ın ilk 2 haftası ile son iki haftası arasından Bodrum'a giren araç sayısından yüzde 60 düşüş yaşandı. Günde 12 bin aracın geldiği ilçeye son 2 haftada 5 bin araca kadar düştü.

100 bin tatilci Bodrum'da

Son bir ay içerisinde ise yaklaşık 75 bin ila 100 bin arasından yazlıkçının Bodrum'a geldiği öğrenildi. Mart ayı ilk iki haftasında günlük gelen yazlıkçı sayısının yaklaşık 2 bin olduğu, uygulamaların artmasıyla ve şehirlerarası yolculuğa getirilen kısıtlamayla bu sayı günlük 100 kişiye kadar düştüğü öğrenildi.

Bodrum Belediye Başkanı Bodrum'a giren araç sayısının 14 binden 5 bine kadar düştüğünü ifade ederek "Mart ayının ilk haftasında günlük 12 bin olan araç giriş sayısı, Bodrum'a gelmeyin çağrısından sonra 5 bine kadar düştü. Çağrımızın bir nebze olsun işe yaradığını düşünüyorum. O kadar aracın ilçemize girmesi o kadar kişinin burada kaldığı anlamına gelmiyor. Daha önce herkesin kendi evinde kalıp önlemleri almasını anlattım. Toplu taşıma araçlarına uygulanan kısıtlamanın sivil araçlara da uygulanması gerekiyor. Şehirlerarası dolaşım biran önce sonlanmalı. Gıda yada hasta transferlerinin dışında dolaşmaya gelen insanların bu konuda özgürlüğü olacağına inanmıyorum. Zorunlu hizmetler dışında sokağa çıkma yasağı getirilmeli. Yavaş yavaş tablo kötüleşiyor" dedi.

Yüz bin tatilci Bodrum'da

100 bin tatilcinin Bodrum'a geldiğini belirten Aras "Şuanda ilçemizde gezen, dolaşan yok. Ama yine de gelenler var. Alışveriş yapanların bir çoğunun araçlarının plakasının 34 yada 06 olduğunu görüyoruz. İstanbul'da 10 katlı apartmanda yaşamaktansa buradaki yazlığında rahat izole süresi geçirmek istiyorlar. Onlara da hak vermek istiyorum. Ancak İstanbul'dan buraya gelen bir kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Temas olduğu kişiler olmuş olabilir. Bizim itirazımız bunlara. Salgın kontrol edilinceye kadar herkesin evinde kalmasını istiyorum. Bodrum, Kuşadası, Marmaris, Didim, Datça ve Fethiye hiçbir yere gitmiyor. Herkesin dikkatli olsun istiyorum" ifadelerini kullandı.