Bodrum'a İlk Charter Seferi Tel Aviv'den

MUĞLA'nın Milas- Bodrum Havalimanı'na sezonun ilk charter uçağı, İsrail'in Tel Aviv şehrinden geldi.

MUĞLA'nın Milas- Bodrum Havalimanı'na sezonun ilk charter uçağı, İsrail'in Tel Aviv şehrinden geldi. İsrail ve Filistin uyruklu 180 turist, kentteki otellere yerleşti.



Tel Aviv'den Milas- Bodrum Havalimanı'na gelen sezonun ilk charter uçağından inen İsrail ve Filistin uyruklu 180 tatilci, pasaport işlemlerinin ardından yolcu çıkışında karanfil ve lokum ikramıyla karşılandı. TÜRSAB Bodrum Yöre Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, daha önce normal seferler ile ilçeye turistlerin geldiğini ancak ilk charter seferinin bugün gerçekleştiğini belirterek, "Tel Aviv'den gelen ilk charter seferimiz 180 misafirle geldi. İsrail ve Filistin kökenli turistler, Bodrum ve Marmaris'teki otellerine gidecekler. Nisan ayı boyunca İsrail'deki bayramdan dolayı Bodrum'a 22 charter seferi gerçekleşecek. Bodrum'a bu şekilde, yaklaşık 4 bin turist gelecek. Yaz aylarında ise haftada 4 seferle, bu charter seferleri Tel Aviv'den devam edecek" dedi.



Öte yandan gelen turistlerin birçoğunun, geçen sezon da Bodrum'a gelen ilk charter seferinde yer aldığı belirtildi. - Muğla

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