Bodrum'a "mavi tur" için gelen turistler denize "güvenli" açılacak - Son Dakika

Bodrum'a "mavi tur" için gelen turistler denize "güvenli" açılacak

25.05.2021 11:15
Bodrum'a

Kültür ve Turizm Bakanlığının, "Güvenli Turizm Sertifikası" ve "Turizm Personeli Öncelikli Aşılama Programına" deniz turizmi araç ve personellerini de dahil etmesi "mavi yolculuk" için sezonun hareketlenmesini bekleyen tur operatörleri ile tekne sahiplerini umutlandırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, "Güvenli Turizm Sertifikası" ve "Turizm Personeli Öncelikli Aşılama Programına" deniz turizmi araç ve personellerini de dahil etmesi "mavi yolculuk" için sezonun hareketlenmesini bekleyen tur operatörleri ile tekne sahiplerini umutlandırdı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum, sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri kadar mavi ile yeşilin uyumu eşliğinde sakin koylara açılmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin de tercihi oluyor.

Yaz aylarının vazgeçilmez aktivitelerinden tur teknelerinin sahipleri, tatil rotasını Bodrum olarak belirleyen turistler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında güvenli turizm olanakları sunuyor.

Deniz ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz koylara uzanan "mavi yolculuk" turuna katılan tatilciler, günübirlik ve haftalık gezinti programlara dahil ediliyor. Bu sayede güvenli tatil arayışına giren tatilciler, yarımadayı çevreleyen koylarda izole tatilin keyfini çıkarıyor.

"Sektör, sezona titiz bir şekilde hazırlandı"

İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine, Bodrum'da deniz sektörünün sezona titiz bir şekilde hazırlandığını söyledi.

Turistlerin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da deniz aktivitelerini güvenle tercih edebileceğini ifade eden Dinç, Bodrum'da, "hayat mavide, teknede kalın" sloganıyla başarının yakalandığına değindi.

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, "Güvenli Turizm Sertifikası" ve öncelikli aşı programına deniz turizmi araç ve personellerinin de dahil edildiğini bildiren Dinç, "Bu hafta içerisinde birçok personelimiz aşılandı. Personelimizin ve misafirlerimizin sağlığı için atılan adımlar, üyelerimizde olumlu yanıt buldu. Bodrum'da 100'e yakın üyemiz sertifikasını alıp teknelerini hazır hale getirdi. Diğer üyelerimiz de sürecine devam ediyor." dedi.

Teknelerde salgın süresince vaka görülmediğini kaydeden Dinç, sektör olarak bu yıl, yurt içi ve yurt dışından misafirleri aşılanmış olarak beklediklerini vurguladı.

Dünyanın birçok ülkesinden ilçeye talebin devam ettiğini belirten Dinç, şöyle konuştu:

"Aşılanmış vaziyette de sektörümüz iyi bir sezon geçirecek, diye düşünüyorum. Geçen hafta Bodrum'da yabancı misafirlerimiz sezonun ilk mavi yolculuğuna çıktı. Misafirlerimiz daha çok boyları daha büyük olduğu için 20 metre ve üzerindeki tekneleri tercih ediyorlar. Günübirlik teknelerimizde bilim kurulunun yayınladığı bütün kurallara harfiyen uyuluyor. 'Güvenli Turizm Sertifikası' ve 'Turizm Personeli Öncelikli Aşılama Programına' deniz turizmi araç ve personelleri de dahil edilmiştir. Yat işletmelerimiz ve kıyı tesislerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yetki verdiği uluslararası akreditasyon kuruluşlarına başvurarak sertifikasyon programına dahil olabilmişlerdir. Program kapsamında denetlenecek işletmelerin hijyen, sağlık ve uygunluk değerlendirmeleri yapılıp bunlara ilişkin raporlar düzenlenmekte ve uygun görülen tesislerin sertifikalandırılması sürecini kapsamakta."

İyi bir sezon için dış pazarın açılması bekleniyor

Tekne sahipleri de sessizlik yaşanan koyların "kademeli normalleşme" ile 1 Haziran'dan itibaren yeniden şenleneceğini düşünüyor. Dış pazarın da açılmasıyla Bodrum'a olan ilginin "mavi tur" hareketliliğini beraberinde getireceğinden ümitli olan sektör temsilcileri, yoğun bir sezona hazır.

Yatların sezona hazırlandığını belirten Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan ise "1 Haziran'dan itibaren sezonumuz açılırsa iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Turlarımız genelde haziran sonu gibi başlayacak. Avrupa'dan gelecek uçaklardaki sıkıntı da çözülürse çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Bodrum'da yaklaşık 30 yıldır tur teknesi işleten 66 yaşındaki Şükriye Er ise Kovid-19'la mücadele kapsamındaki tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Er, "Tekneyi uzun yıllar eşimle birlikte işlettik. Eşim hayatını kaybettikten sonra ise ben bu tekneyi işletmeye devam ettim. Yeni sezon için de hazırlıklarımızı tamamladık. Yerli ve yabancı misafirlerimize Kovid-19 kurallarına uyarak en iyi hizmeti vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Haziran, Bodrum, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'a 'mavi tur' için gelen turistler denize 'güvenli' açılacak - Son Dakika


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