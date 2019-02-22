Son Dakika Haberleri: Bodrum'a Potada Son Şans

Bodrum'a Potada Son Şans

38 dakika önce

KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 19 maçı da kaybederek son sıraya demir atan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın Gündoğdu Adana Basketbol karşısında son kozlarını oynayacak.

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KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 19 maçı da kaybederek son sıraya demir atan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın Gündoğdu Adana Basketbol karşısında son kozlarını oynayacak.

Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Düşme hattının tek basamak üzerindeki Gündoğdu Adana'nın bitime 7 hafta kala 5 galibiyeti bulunuyor. Bodrum, Adana temsilcisine de yenildiği takdirde rakibinin 6 galibiyet gerisinde kalarak havlu atacak. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:31 Kaynak: DHA

Gündoğdu, Adana, Bodrum, Spor
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