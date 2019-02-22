Bodrum'a Potada Son Şans
38 dakika önce
KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 19 maçı da kaybederek son sıraya demir atan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın Gündoğdu Adana Basketbol karşısında son kozlarını oynayacak.
KADINLAR Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 19 maçı da kaybederek son sıraya demir atan Bodrum
Belediyesi Bodrumspor, yarın Gündoğdu Adana
Basketbol karşısında son kozlarını oynayacak.
Binnaz Karakaya
Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Düşme hattının tek basamak üzerindeki Gündoğdu Adana'nın bitime 7 hafta kala 5 galibiyeti bulunuyor. Bodrum, Adana temsilcisine de yenildiği takdirde rakibinin 6 galibiyet gerisinde kalarak havlu atacak. - Bodrum
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:31 Kaynak: DHA
Alparslan Türkeş'in Adı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine Verildi
Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı
Gomis'in Gol Sevincinden Korkan Top Toplayıcı, Kaçacak Delik Aradı
Zenit - Fenerbahçe Maçı, Rus Gazetelerinde Geniş Yer Buldu