Bodrum'a sezonun ilk Alman turistleri geldi - Son Dakika

YENİ normalleşme süreci kapsamında, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından Almanya'dan gelen ilk uçak, Milas-Bodrum Havalimanı'na indi.

Seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından Almanya'nın Hannover Havalimanı'ndan 6'sı Alman, diğerleri Türk toplam 79 yolcuyla hareket eden özel havayolları şirketine ait Airbus 320 tipi yolcu uçağı saat 09.35'te Milas-Bodrum Havalimanı'na indi. TK1523 sefer sayılı uçak, pistte itfaiye ekibinin su takı gösterisiyle karşılandı. Uçaktan inen yolculara, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürü Kemal Daştan, TAV Milas Bodrum Havalimanı İşletme Koordinatörü İclal Kayaoğlu, Milas- Bodrum Havalimanı Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, TAV Güvenlik Koordinatörü Aydın Batu ve TGS Bodrum İstasyon Müdürü Cihan Erdinç tarafından gül verildi.Bodrum Kaymakamı Eren Arslan, yaptığı açıklamada, yurt dışı uçuşlarının bugün itibarıyla başladığını söyledi. Havalimanında gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Arslan, "Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyon Genelgesi uyarınca alınması gereken tedbirlere göre gerekli düzenlemeleri tamamlanan havalimanımızda yurt dışı uçuşlarımız bugün başladı. Yurt dışından ilk uçağımız Almanya'dan geldi. Bereketli olsun inşallah. Her yerde olduğu gibi havalimanımızda da fiziki mesafe kuralına uyarak, maske takarak, kişisel hijyen kurallarına uyarak hareket edeceğiz."