Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı - Son Dakika

KURBAN Bayramı'nın ilk günü Türkiye turizminin cenneti olarak bilinen Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğunluk oluştu. Son 24 saatte 90 bin, son 3 günde ise 300 bine yakın aracın giriş yaptığı bölgede havadan ve karadan denetimler sıklaştırılırken, koronavirüs tedbirleri de arttırıldı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum'da Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğunluk oluştu. Son 24 saatte 90 bin, son 3 günde 300 bine yakın aracın giriş yaptığı kentteki oteller, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kapasitenin tam doluluk oranına ulaştı. Halk plajlarındaki bayram yoğunluğu da göze çarptı.

Öte yandan belediye tarafından hayata geçirilen 'güvenli alan' projesi kapsamında tüm işletmeler koronavirüs tedbirlerine uyup uymadıkları denetlenirken, polis ve jandarma ekipleri de havadan ve karadan 24 saat esaslı kontrollerini sürdürüyor. Bodrum'un girişinde bulunan Torba Uygulama Noktası'nda bölgeye giriş yapan araçlar denetlenerek, vatandaşların kimlik ve maske kontrolleri yapılıyor.