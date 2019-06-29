Bodrum'a tatile gelen 18 yaşındaki gencin öldürülme nedeni şok etti

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3,5 yaşındaki kızını uyumadığı için döverek hastanelik etti

2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesiyle ilgili açıklama: Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik