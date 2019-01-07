Son Dakika Haberleri: Bodrum'a Yıllar Sonra Kar Yağdı

Bodrum'a Yıllar Sonra Kar Yağdı

20 dakika önce

Bodrum'a yıllar sonra yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bodrum'a Yıllar Sonra Kar Yağdı, System.String[]
Bodrum'a yıllar sonra yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karın yağdığı bölgeye akın eden vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirip, kar topu oynamanın keyfini yaşadı.

Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken, Bodrum'a bağlı Etrim Mahallesi'ne de kar yağdı. Yıllar sonra kar yağdığını duyan vatandaşlar Etrim köyünde bulunan Kale Dağı'na akın etti. Bölgeye giden vatandaşlar, beyaza bürünen yerlerde kar topu oynayıp, bol bol fotoğraf çektirdi.

Kale Dağı dışında Karaova, Çamlık ve Dağbelen Mahallesi'nin yüksek kesimlerine de kar yağdığı öğrenildi.

Bodrum'a kar en son 2015 yılında 12 yıl aradan sonra yüksek kesimlere yağmış ve kısa sürede etkisini yitirmişti.

Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü ilçede hafta sonuna kadar soğuk havanın etkili olacağı öğrenildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:37 Kaynak: İHA

Kale, Bodrum, Kar, Güncel
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