Bodrum "Acı Ot Festivali" başladı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bodrum 'Acı Ot Festivali' başladı - Son Dakika

Bodrum "Acı Ot Festivali" başladı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Acı Ot Festivali" başladı.

Bodrum

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Acı Ot Festivali" başladı.

Ortakent Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından Ortakent'te gerçekleştirilen festivale vatandaşlar ilgi gösterdi.

Etkinlikte Ege Bölgesi'ne özgü yöresel otlar ve ürünlerin satışı yapıldı. Yöresel otlardan yapılan yemek yarışması, halk oyunu gösterisi, kahvede söyleşi ve köy içi gezisi de yoğun ilgi gördü.

İki gün sürecek festivalde, Ege'nin Bodrum'la bütünleşmiş yöresel lezzetleri, el emeği yöresel ürünler beğeniye sunulacak.

Festival, çeşitli kültürel aktiviteler, yarışma ve eğlencelerle yarın sona erecek.

Ortakent Yahşi, Ortakent, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 02:56:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum "Acı Ot Festivali" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]