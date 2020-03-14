Bodrum "Acı Ot Festivali" başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bodrum 'Acı Ot Festivali' başladı - Son Dakika

Bodrum "Acı Ot Festivali" başladı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Acı Ot Festivali" başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Acı Ot Festivali" başladı.

Ortakent Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından Ortakent'te gerçekleştirilen festivale vatandaşlar ilgi gösterdi.

Etkinlikte Ege Bölgesi'ne özgü yöresel otlar ve ürünlerin satışı yapıldı. Yöresel otlardan yapılan yemek yarışması, halk oyunu gösterisi, kahvede söyleşi ve köy içi gezisi de yoğun ilgi gördü.

İki gün sürecek festivalde, Ege'nin Bodrum'la bütünleşmiş yöresel lezzetleri, el emeği yöresel ürünler beğeniye sunulacak.

Festival, çeşitli kültürel aktiviteler, yarışma ve eğlencelerle yarın sona erecek.

Bodrum Acı Ot Festivali başladı

Ortakent Yahşi, Ortakent, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:35 Kaynak: AA
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