Son Dakika Haberleri: Bodrum açıklarında 10 kaçak göçmen yakalandı
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Bodrum açıklarında 10 kaçak göçmen yakalandı

2 saat önce

BODRUM açıklarında durdurulan lastik bottaki 10 kaçak göçmen ile Mısır uyruklu 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Bodrum açıklarında 10 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
BODRUM açıklarında durdurulan lastik bottaki 10 kaçak göçmen ile Mısır uyruklu 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Bodrum açıklarındaki Karaada önlerinde görevli Sahil Güvenlik botu, dün saat 04.00 sıralarında, hareket halindeki bir lastik botu tespit edip, durdurdu. Yapılan kontrolde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan 6'sı Filistin, 3'ü Irak ve 1'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı. 5'i erkek, 3'ü kadın ve 2'si çocuk olan kaçak grubuyla birlikte Mısır uyruklu 1 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.
Kaçaklar, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı hakkında yasal işlemlere başlandı.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:17 Kaynak: DHA
Bodrum, Mısır, Güncel
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