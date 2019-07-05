Bodrum açıklarında 10 kaçak göçmen yakalandı
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:45 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bodrum'un İçmeler
Mahallesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu, dün saat 03.30 sıralarında, yasa dışı geçiş yapan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botu tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 4'ü İran
, 3'ü Irak
, 2'si Mısır
ve 1'i Pakistan
uyruklu, toplam 10 kaçak göçmen yakalandı. 8'i erkek, 1'i kadın ve 1'i çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
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