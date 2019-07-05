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Bodrum açıklarında 10 kaçak göçmen yakalandı

12 dakika önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum açıklarında 10 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bodrum'un İçmeler Mahallesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu, dün saat 03.30 sıralarında, yasa dışı geçiş yapan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botu tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 4'ü İran, 3'ü Irak, 2'si Mısır ve 1'i Pakistan uyruklu, toplam 10 kaçak göçmen yakalandı. 8'i erkek, 1'i kadın ve 1'i çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:45 Kaynak: DHA
Bodrum, Muğla, Güncel
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