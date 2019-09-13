Bodrum açıklarında 10 kaçak göçmen yakalandı
59 dakika önce
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında durdurulan bir lastik bottaki 10 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:17 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesi açıklarında durdurulan bir lastik bottaki 10 kaçak göçmen yakalandı.
Bodrum ilçesi Kargı
Adası açıklarında dün devriye görevini yapan Sahil Güvenlik botu ekibi, saat 01.00 sıralarında, hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 3'ü Pakistan
, 3'ü Gine
, 2'si Kongo
ve 2'si Suriye
uyruklu olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı. 7 erkek ve 3 kadından oluşan grup, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, işlemleri tamamlanınca İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
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