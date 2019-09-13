Son Dakika Haberleri: Bodrum açıklarında 10 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Bodrum açıklarında 10 kaçak göçmen yakalandı

59 dakika önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında durdurulan bir lastik bottaki 10 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında 10 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında durdurulan bir lastik bottaki 10 kaçak göçmen yakalandı.
Bodrum ilçesi Kargı Adası açıklarında dün devriye görevini yapan Sahil Güvenlik botu ekibi, saat 01.00 sıralarında, hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 3'ü Pakistan, 3'ü Gine, 2'si Kongo ve 2'si Suriye uyruklu olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı. 7 erkek ve 3 kadından oluşan grup, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, işlemleri tamamlanınca İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum, Kargı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar haftanın son işlem gününe yükselişle başladı! İşte son durum
Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı 7 kişinin şehit olduğu patlamanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı: 2 metre çukur oluştu Sanayi üretimi Temmuz'da yüzde yüzde 4,3 arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 11:16:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum açıklarında 10 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]