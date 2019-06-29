Bodrum açıklarında 12 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan lastik bottaki 12 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:26 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan lastik bottaki 12 kaçak göçmen yakalandı.
Olay, saat 04.00 sıralarında, Bodrum ilçesi Akyarlar
mevkiinde meydana geldi. Lastik bot içerisinde bir grup kaçağın bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekibi, bölgeye gitti. Durdurulan lastik bottaki 6'sı Güney Afrika
, 3'ü Kongo
, 2'si Burkina
Faso ve 1'i Pakistan
uyruklu olmak üzere toplam 12 kaçak Sahil Güvenlik botuna alındı. Kıyıya getirilen 5'i erkek, 3'ü kadın, 4'ü çocuk, toplam 12 kaçak, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
- Muğla
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