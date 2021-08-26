Bodrum açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 15 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

İlçe açıklarında bir can salı içinde göçmenler olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen göçmenler, bölgeye sevk edilen ekiplerce bota alınarak kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.