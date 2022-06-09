Bodrum açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

09.06.2022 22:40
Bodrum açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bottaki 15 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bottaki 15 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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