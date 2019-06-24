Son Dakika Haberleri: Bodrum açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı
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Bodrum açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Alaca Burnu açıklarında lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Alaca Burnu açıklarında lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu, dün saat 03.30 sıralarında, Alaca Burnu açıklarında hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 13'ü Kongo ve 2'si Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 15 kaçak göçmen yakalandı. 6'sı erkek, 4'ü kadın ve 5'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:22 Kaynak: DHA
Muğla, Alaca, Bodrum, Güncel
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