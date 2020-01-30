Bodrum açıklarında 16 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında 16 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

6 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan Adaları'na geçmeye çalışan fiber teknedeki 16 kaçak göçmen ve 1 Suriyeli organizatör, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum açıklarında 16 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan Adaları'na geçmeye çalışan fiber teknedeki 16 kaçak göçmen ve 1 Suriyeli organizatör, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Güney Ege'de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 06.00 sıralarında, Bodrum'un Görecek açıklarında, fiber tekneyle ilerleyen bir grup kaçak göçmen olduğunu belirledi. Durdurulan teknede, Suriye ve Filistin uyruklu 16 kaçak göçmen ve 1 Suriye uyruklu organizatör yakalandı. Aralarında kadınların da bulunduğu kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Suriye uyruklu organizatör ise gözaltına alındı.


Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:10 Kaynak: DHA
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