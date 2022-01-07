Bodrum açıklarında 24 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen toplam 24 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

? Sahil Güvenlik Komutanlığı 5 Ocak saat 22.15'te ve 7 Ocak saat 05.25'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı ve lastik bot içerisinde bir gün arayla toplam 24 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.