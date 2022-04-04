Bodrum açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

04.04.2022 18:18
Bodrum açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında Türk karasularına itilen lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye intikal etti.

Hareket halindeki 22 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, sahil güvenlik ekiplerince durduruldu.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca, Sahil Güvenlik ekipleri, Bodrum açıklarından yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan 3 kişiyi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderdi.

Bodrum açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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