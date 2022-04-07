Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı

07.04.2022 19:20
Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 23.30 sıralarında Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 24 kaçak göçmeni kurtardı.Ekipler, bugün ise saat 01.00'de yine Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 6 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik, Bodrum, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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