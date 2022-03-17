Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

17.03.2022 18:07
Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespiti üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Üzerinde 31 düzensiz göçmenin bulunan hareket halindeki lastik bot, sahil güvenlik ekiplerince durduruldu.

Lastik bottan alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Sahil Güvenlik, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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