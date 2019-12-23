Bodrum açıklarında 31 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında 31 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

BODRUM'da, yasadışı yollardan, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında 31 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

BODRUM'da, yasadışı yollardan, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 31 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, dün saat 07.07'de Turgutreis Mahallesi açıklarında, bir lastik botta kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Durdurulan botta  15 Suriye, 11 Güney Afrika ve 5 Irak uyruklu kaçak göçmen yakalandı. 7'si kadın, 6'sı çocuk toplam 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Botu'na alındı. Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirilerek sağlık kontrolleri ve kimlik tespitleri yapılan kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.


Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:03 Kaynak: DHA
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