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Bodrum açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:34 Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitez Mahallesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, tespit ettiği fiber tekneyi durdurdu.
Yapılan kontrolde, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye, Filistin, Afganistan ve Tunus uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
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