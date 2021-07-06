Bodrum açıklarında 37 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bodrum açıklarında 37 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 37 kaçak göçmen kurtarılırken, 2 organizatör ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 37 kaçak göçmen kurtarılırken, 2 organizatör ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 23.40 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 37 kaçak göçmeni kurtarırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



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