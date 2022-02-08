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Bodrum açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bodrum açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

08.02.2022 19:59
Bodrum açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında farklı zamanlarda fiber tekne ve can sallarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgelere yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen iki can salındaki 23 düzensiz göçmen ile motor arızası yapıp sürüklenen fiber teknedeki 15 düzensiz göçmen ekiplerce karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Arızalanan fiber tekne ise kıyıya getirildi.

Bodrum açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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