Bodrum açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

30.03.2022 17:44
Bodrum açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, üç ayrı lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, üç ayrı lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 3 ayrı lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

İçinde toplam 38 düzensiz göçmenin bulunduğu hareket halindeki lastik botlar, sahil güvenlik ekiplerince durduruldu.

Lastik botlardan alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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