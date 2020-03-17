Bodrum açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Bodrum açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Bodrum açıklarında saat 21.14'te yerin 11 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 21.18'de de aynı bölgede 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin Bodrum geneli ve çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.
(İHA)
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