DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bodrum açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA YURT BÜLTENİ - 16, System.String[]

Bodrum açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bodrum'un kıyıya yakın bazı mahallerinde hafif hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, Ege Denizi'nin Bodrum açıklarında saat 14.05 sıralarında Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizin 48.84 kilometre derinliğinde meydana gelen ve kıyıya 63 kilometre mesafedeki depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem, Bodrum'un Turgutreis, Akyarlar, Gümüşlük, Peksimet ve Dereköy mahallerinde hafif hissedildi.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ: -Bodrum sokaklarından genel görüntü-RöpHaber - Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),

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Sevgilisini öldüren kadın: O beni öldürecekti, öldürmek gibi bir niyetim yoktu KONYA'da birlikte yaşadığı sevgilisi Yunus Bozdağ'ı (26) bıçaklayarak öldüren Muradiye K. (29) adliyeye sevk edildi. Pişman olduğunu belirten Muradiye K., "Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Onu beni öldürecekti. Annemi darbettiler. Ben o bıçağı kendimi korumak amaçlı aldım" dedi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Buhari Sokak'ta meydana geldi. Fırıncılık yapan evli Yunus Bozdağ, eşinden boşanmış, 1 çocuk annesi meslektaşı Muradiye K. ile 2 ay önce birlikte yaşamaya başladı. Çift, yaklaşık 20 gün önce evdeki eşyaların paylaşımı nedeniyle tartıştı. Muradiye K.'nin 11 Eylül günü polise şikayeti üzerine Bozdağ hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı alındı. Karardan 3 gün sonra çiftin barışması üzerine Muradiye K., polis merkezine giderek şikayetinden vazgeçti. Bunun üzerine Bozdağ'ın uzaklaştırma kararı kaldırıldı. Muradiye K., iddiaya göre dün akşam evdeki eşyalarını almak için annesi Döndü K. ve kız kardeşi Fatma K. ile birlikte eve geldi.

YERE YATIRIP TEKMELEMİŞ

Çift arasında eşyaların paylaşımı konusunda evin önünde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Bozdağ, Muradiye K.'yi yere yatırarak dövmeye başladı. Bunun üzerine çantasında bulunan bıçağı çıkartan Muradiye K., Bozdağ'a doğru bıçağı savurdu. Kalbinden bıçaklanan Yunus Bozdağ, olay yerinde hayatını kaybetti. Elinde bıçakla olay yerinde bekleyen Muradiye K. ise suç aleti bıçakla birlikte polise teslim oldu.

'O BENİ ÖLDÜRECEKTİ'

Muradiye K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının "Neden öldürdünüz" sorusuna Muradiye K., "Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu. O beni öldürecekti. Annemi dövdüler. Ben o bıçağı kendimi korumak amaçlı aldım. Pişmanım" dedi.

Görüntü dökümü: ---------------------------

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Tolga YANIK Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA))

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Askeri okuldaki kadın cinayeti sanığına indirimle 15 yıl hapis

BURSA'da, Jandarma Astsubay Okulu'nun bahçesinde tartıştığı sevgilisi Sosin Küçükgüven'i (43) tabancasıyla vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan jandarma uzman çavuş Aydemir Koluaçık (50), tahrik ve iyi hal indirimleriyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 13 Kasım 2019'da, Osmangazi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi'ndeki Bursa Jandarma Astsubay Okulu'nun bahçesinde meydana geldi. Sosin Küçükgüven, okulda görev yapan sevgilisi jandarma uzman çavuş Aydemir Koluaçık'ı ziyarete gitti. Nizamiyeden giriş yapan Küçükgüven ile Koluaçık, okul bahçesinde buluştu. Ancak bir süre sonra çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada Koluaçık, tabancasını çıkararak, Küçükgüven'e 10 el ateş etti. Sosin Küçükgüven, olay yerinde hayatını kaybetti. Koluaçık da okuldaki meslektaşlarına teslim oldu. Bahçede yapılan incelemede, boş 10 kovan bulundu. Aydemir Koluaçık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILSIN'

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Aydemir Koluaçık'ın yargılanması tamamlandı. Koluaçık, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Taraf avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile Sosin Küçükgüven'in ablası Samiye Keleşoğlu ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Keleşoğlu, kardeşinin ölümüne neden olan sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

'ARKADA GÖZÜ YAŞLI AİLE BIRAKMAK İSTEMEZDİM'

Sanık avukatı ise Sosin Küçükgüven ile Aydemir Koluaçık arasında geçen telefon konuşmaları ve olay anı tartışma nedeniyle eylemin tahrik altında işlendiğini belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Aydemir Koluaçık da mahkemede yaptığı son savunmasında, eski savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, "Ben arkada gözü yaşlı bir aile bırakmak istemezdim. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucu sanık Aydemir Koluaçık hakkında verdiği ömür boyu hapse 'tahrik indirimi' uygulayıp, cezayı önce 18 yıla indirdi. Koluaçık'ın duruşmadaki 'iyi hali' de değerlendirilerek, hapis cezası 15 yıla düşürüldü. Sanık Aydemir Koluaçık'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Arşiv Görüntülerle

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -

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Zonguldak Valisi Tutulmaz halkın tedbirlere uymasını istedi

ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak'ta şu anda vaka sayısının rahatsız edecek durumda olmadığını, bir vaka olsa bile bunun önemli olduğunu, halkın tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz koronavirüs denetimlerine katıldı. İş yerlerindeki hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulup uyulmadığını denetlendi. Yolcu otobüslerini de denetleyen Vali Tutulmaz, vatandaşları da tedbirlere uyulması konusunda uyardı. Denetimler sırasında açıklamada bulunan Vali Tutulmaz, "Güzel durumlarla karşı karşıyayız, inşallah daha da güzel olacak. Halkımızın tedbirlere uyduğunu memnuniyetle görüyoruz. Ancak bu tedbirlerin çözümü kararlılıkla kurallara uyumasından geçiyor. Zonguldak'ta şu anda vakaların sayısı rahatsız edecek durumda değildir. Ama biz bir vaka bile olsa bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Halkımızın tedbirleri bırakmamasında yarar var. Haftalık yaptığımız denetimlerde amacımız bu kuralların önemli dikkat çekmektir. Halkımızın tedbirli olmaya duyarlı olmaya davet ediyoruz. Diğer yandan iki gün önce 850'ye yakın test yapıldı ve bu bir rekordur. Her geçen gün de test sayısını artırıyoruz." dedi.

DHA YURT BÜLTENİ - 16
DHA YURT BÜLTENİ - 16
DHA YURT BÜLTENİ - 16
DHA YURT BÜLTENİ - 16
DHA YURT BÜLTENİ - 16
DHA YURT BÜLTENİ - 16
DHA YURT BÜLTENİ - 16
DHA YURT BÜLTENİ - 16
DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bodrum, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:58 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

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