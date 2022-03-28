Bodrum açıklarında 4 lastik bottaki 106 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum açıklarında 4 lastik bottaki 106 düzensiz göçmen yakalandı

28.03.2022 22:46
Bodrum açıklarında 4 lastik bottaki 106 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4 lastik bottaki 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4 lastik bottaki 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda üçü Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itilen 4 ayrı lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Toplam 106 düzensiz göçmenin bulunduğu hareket halindeki lastik botlar, sahil güvenlik ekiplerince durduruldu.

Lastik botlardan alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum açıklarında 4 lastik bottaki 106 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum açıklarında 4 lastik bottaki 106 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum açıklarında 4 lastik bottaki 106 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum açıklarında 4 lastik bottaki 106 düzensiz göçmen yakalandı

YORUMLAR
500
Bodrum'da 82 kaçak göçmen kurtarıldı, 24 kaçak göçmen yakalandı Bodrum'da 82 kaçak göçmen kurtarıldı, 24 kaçak göçmen yakalandı Son dakika haber! Bodrum'da evde çıkan yangın hasara neden oldu Son dakika haber! Bodrum'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum açıklarında 4 lastik bottaki 106 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
22:18 Buğdaya yüzde 22 zam geldi! Ekmek fiyatlarında da artış bekleniyor
22:17 Galatasaray adaylıklarıyla ilgili Ünal Aysal'dan dikkat çeken açıklama geldi: Camianın önde gelen isimlerinden görüşme isteği geldi
22:13 Yol verme kavgası yüzünden birbirine girdiler! D-100 karayolunu trafiğe kapattılar
22:07 Yıllar sonra olay ima! Hande Ataizi'ye tokat atan Sevda Demirel Will Smith'i paylaştı: Herkes bir gün tokat atacak
22:04 Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
21:58 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 61 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 364 yeni vaka tespit edildi
21:41 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na TDP lideri Mustafa Sarıgül'den özgü dolu sözler: Onu tebrik ediyorum
21:36 Roman Abramovich'in barış müzakerelerinde zehirlendiği iddia edildi! İletilen not Putin'i çıldırttı: Onları yok edeceğim
20:24 Ebrar Karakurt'tan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar
20:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Birçok ihtiyaç ürününe KDV indirimi geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 22:57:03. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum açıklarında 4 lastik bottaki 106 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement