Bodrum açıklarında 53 kaçak göçmen yakalandı
6 saat önce
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan Adaları'na geçmeye çalışan 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:11 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan Adaları'na geçmeye çalışan 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik botu ekibi, geçen salı günü saat 03.00 sıralarında, Yalıkavak Mahallesi açıklarında, kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 34'ü Afganistan, 10'u Suriye, 7'si Kongo, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 53 kaçak göçmen yakalandı.11'i erkek, 10'u kadın, 32'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Yakalanan kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Yılmadan usanmadan takip edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a iade ettiği mektup üzerinden Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz