Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

04.04.2022 19:46
Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu, göçmenlerden üçünün olumsuz hava şartlarında panikleyerek denize atladığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7 düzensiz göçmenden 3'ü denizde, 4'ü ise Kargı Adası mevkisinde sahilde tespit edilerek kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

YORUMLAR
500
Bodrum açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı Bodrum açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı Tezhip sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor Tezhip sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:36 Zelenski, Buça'dan seslendi: Mariupol ile ilgili Türkiye'nin ara buluculuğu söz konusu
19:27 Parkta kız çocuğunun fotoğrafını çektiği öne sürülen Ergün Arslan bıçaklanıp mahallede gezdirildi! Hastanede yaşamını yitirdi
18:55 Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden açıklama geldi: Buça ve İrpin'de yaşananlar dehşet verici
18:28 Buça'daki vahşet görüntülerine ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Putin bir savaş suçlusu
18:10 Nihat Özdemir'in istifasıyla Rıdvan Dilmen'in 1 hafta önceki sözleri gündem oldu: Bana ihtiyaç var
18:06 Sedat Peker'in Ramazan kolilerini dağıtanlara gözaltı kararı!
17:36 Karpuz mevsimi geldi! fiyatından dolayı dilimle satılıyor
17:31 İstanbul'da ulaşıma zam teklifi bir kez daha reddedildi!
17:17 A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi son buldu
16:54 Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 19:52:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement