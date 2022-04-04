Bodrum açıklarında 7 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu, göçmenlerden üçünün olumsuz hava şartlarında panikleyerek denize atladığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7 düzensiz göçmenden 3'ü denizde, 4'ü ise Kargı Adası mevkisinde sahilde tespit edilerek kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.