Son Dakika Haberleri: Bodrum açıklarında 82 kaçak göçmen yakalandı
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Bodrum açıklarında 82 kaçak göçmen yakalandı

42 dakika önce

BODRUM'dan birer gün arayla, 3 ayrı lastik botla ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 82 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında 82 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

BODRUM'dan birer gün arayla, 3 ayrı lastik botla ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 82 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri cumartesi günü saat 22.00'de gelen ihbarla, Bodrum'un Topan Adası batısında tekneyle bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan teknede 22'si Suriye, 6'sı Irak ve 6'sı Filistin uyruklu olmak üzere toplam 34 göçmen yakalandı. 12'si erkek, 10'u kadın ve 12'si çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuna yedeklenen göçmen teknesiyle birlikte kıyıya getirildi.

Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, geçen pazar günü Bodrum açıklarında, saat 00.05 ve 06.15'te 2 ayrı lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botlarda 25'i Filistin, 13'ü Suriye, 5'i Güney Afrika Cumhuriyeti, 4'ü Pakistan ve 1'i Mısır uyruklu olmak üzere toplam 48 göçmen yakalandı. 31'i erkek, 11'i kadın ve 6'sı çocuk olan grup kıyıya getirildi. Bodrum'da 2 günde yakalanan toplam 82 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:00 Kaynak: DHA
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