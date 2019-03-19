Bodrum Açıklarında 9 Kaçak Göçmen Yakalandı
11 dakika önce
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, fiber tekneyle Yunan adalarına gitmeye çalışan 9 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, fiber tekneyle Yunan adalarına gitmeye çalışan 9 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
Çavuş Adası'nda yer alan Sahil Güvenlik Deniz Güvenlik Gözetleme İstasyonu'ndaki görevliler, dün gece Yalıkavak Koyu açıklarında 6 metre boyunda şüpheli tekne olduğunu tespit etti. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Botu, Silivri Limanı'na kayıtlı 'Yıldız D' isimli fiber tekneyi durdurdu. Yapılan kontrolde teknede 3'ü Irak, 6'sı Filistin uyruklu toplam 9 kaçak göçmen bulundu. 1 organizatör ile birlikte gözaltına alınan kaçak göçmenler, Turgutreis Limanı'na götürüldü.
2'si kadın 9 kaçak göçmen ile 1 şüphelinin işlemleri sürüyor.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:50 Kaynak: DHA
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