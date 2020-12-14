Bodrum açıklarında 9 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı.
Bitez Mahallesi açıklarında sığınmacıların olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu bölgeye gitti.
Tespit edilen lastik bottaki 9 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekibince kurtarılarak karaya çıkarıldı. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
- Kaynak: AA
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