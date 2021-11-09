Bodrum açıklarında batan göçmen teknesindeki 1 kişinin daha cesedi bulundu - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4 gün önce batan fiber teknede kaybolan 3 kaçak göçmenden 1'nin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 2'ye çıkarken, kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bu arada, olayla ilgili gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 5 Kasım günü saat 21.23'te Bodrum Karaada açıklarında yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan içerisinde 10 kaçak göçmenin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, 7 kaçak göçmeni kurtararak, kıyıya çıkardı. Kayıp 3 göçmen için arama çalışması başlatıldı. Havadan ve karadan süren çalışmalarla 7 Kasım'da Filistin uyruklu erkeğin cesedine ulaşıldı. Bugün de Karaada açıklarında Filistin uyruklu Anas Abırjeila'nın (21) cansız bedeni bulundu. Kayıp kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Kumbahçe Mahallesi'nde 3 göçmen kaçakçısını gözaltına aldı. Şüphelilerden S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, A.Ç. ve A.S.M. ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.