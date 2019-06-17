Son Dakika Haberleri: Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

54 dakika önce

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, 34 metre derinlikte bulunan teknede ölen göçmenler olduğu öğrenildi.

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, System.String[]

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, 34 metre derinlikte bulunan teknede ölen göçmenler olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu tekne Turgutreis açıklarında battı. Teknede bulunan göçmenlerden 31'i kurtarılırken, Sahil Güvenlik ekipleri teknede kalanları kurtarmak için dalış yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Bölgeye sevk edilen üç Sahil Güvenlik ekibinin hızlı hareket etmesi sayesinde teknedeki göçmenlerden 31'i kurtarıldı. Turgutreis Marina'ya getirilen göçmenlerin sağlık kontrolleri yapılırken, batan tekne içinde kalanlar için Sahil Güvenlik ekipleri dalış yaptı. Teknenin aşırı yükleme nedeniyle battığı ifade edildi. -

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:00 Kaynak: AA
Bodrum, Güncel
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