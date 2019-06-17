Son Dakika Haberleri: Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
Son Dakika Ekonomi Haber

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

39 dakika önce

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, 34 metre derinlikte bulunan teknede ölen göçmenler olduğu öğrenildi.

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, System.String[]
Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, 34 metre derinlikte bulunan teknede ölen göçmenler olduğu öğrenildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:13 
Bodrum, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bodrum'da özel uçak pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı Sezai Temelli'den 23 Haziran açıklaması: Oylarımızı İmamoğlu'na vereceğiz 2 yaşındaki çocuk 3. kattan beton zemine çakıldı! O anlar kamerada Sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 10:52:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]