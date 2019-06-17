Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
39 dakika önce
Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, 34 metre derinlikte bulunan teknede ölen göçmenler olduğu öğrenildi.
Bodrum
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:13
açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, 34 metre derinlikte bulunan teknede ölen göçmenler olduğu öğrenildi.
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