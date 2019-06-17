Son Dakika Haberleri: Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı (2)
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Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı (2)

31 dakika önce

- Arama kurtarma çalışması helikopter görüntüsü MUĞLA - Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, 34 metre derinlikte bulunan teknede ölen göçmenler olduğu öğrenildi.

- Arama kurtarma çalışması helikopter görüntüsü MUĞLA - Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, 34 metre derinlikte bulunan teknede ölen göçmenler olduğu öğrenildi. (2)
Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı (2)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:17 Kaynak: AA
Bodrum, Güncel
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