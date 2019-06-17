Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı (2)
31 dakika önce
- Arama kurtarma çalışması helikopter görüntüsü MUĞLA - Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, 34 metre derinlikte bulunan teknede ölen göçmenler olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:17 Kaynak: AA
- Arama kurtarma çalışması helikopter görüntüsü MUĞLA - Bodrum
açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, 34 metre derinlikte bulunan teknede ölen göçmenler olduğu öğrenildi. (2)
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