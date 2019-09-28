Son Dakika Haberleri: Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
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Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Görecek adası açıklarında batan fiber teknedeki 2'si bebek 16 kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Görecek adası açıklarında batan fiber teknedeki 2'si bebek 16 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Görecek adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber tekne, bir süre sonra su alması sonucu battı.

İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2'si bebek, 15 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu ileri sürülen bir kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler, Bodrum Milta Marina'ya getirildi. "Hipotermi" rahatsızlığı nedeniyle 2 bebek, 112 Acil Servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler ise Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanılığına götürüldü.

Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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