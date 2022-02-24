Bodrum açıklarında geri itilen 64 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında geri itilen 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

24.02.2022 19:42
Bodrum açıklarında geri itilen 64 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 64 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 64 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı zamanlarda Bodrum açıklarında üç ayrı lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 64 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Yunanistan, Bodrum, Muğla, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum açıklarında geri itilen 64 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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