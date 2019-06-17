Son Dakika Haberleri: Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı: 12 kişinin cesedine ulaşıldı
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Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı: 12 kişinin cesedine ulaşıldı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik ekipleri 31 kişiyi kurtardı, kayıp kişi veya kişilerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bodrum açıklarında göçmen teknesi battı: 12 kişinin cesedine ulaşıldı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik ekipleri 31 kişiyi kurtarırken, kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Pazartesi günü sabah 7 sularında Hüseyin Burnu yakınlarında teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Çalışmalar sonucu 31 göçmen ekipler tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:38 
Muğla, Bodrum
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