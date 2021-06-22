Bodrum açıklarında lastik bottaki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 7 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 7 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.