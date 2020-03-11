Bodrum açıklarında sıcak anlar - Son Dakika
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Bodrum açıklarında sıcak anlar

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum açıklarında karasularımızı ihlal eden Yunan Sahil Güvenlik Botu, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından sürülerek karasularımızdan çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum açıklarında karasularımızı ihlal eden Yunan Sahil Güvenlik Botu, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından sürülerek karasularımızdan çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, 11 Mart sabahı 05.30 sıralarında Bodrum bölgesinde Türk karasularını ihlal eden Yunan Sahil Güvenlik Botu, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından sürülerek karasularımızdan çıkarıldı.

Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunan unsurunun çıkartılması esnasında iki bot arasında sürtüşme yaşandı. Yunan Sahil Güvenlik Botu, Türk Sahil Güvenlik Botunun kararlı manevraları üzerine Türk karasularını terk etti.

(İHA)

Bodrum açıklarında sıcak anlar

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:56 Kaynak: İHA
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