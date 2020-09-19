Bodrum açıklarında sığınmacıları taşıyan fiber tekne battı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sığınmacıları taşıyan fiber teknenin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kurtarıldı.
Bodrum ilçesi Akyarlar sahilinde sığınmacıları taşıyan bir fiber teknenin battığı ve denizden sesler geldiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye 3 sahil güvenlik botu ve 1 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi sevk edildi.
Başlatılan arama kurtarma çalışmasında 18 sığınmacı kurtarıldı, 1 sığınmacının cansız bedenine ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan bir sığınmacı da kaldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sığınmacılardan alınan ifadeler doğrultusunda fiber teknede toplam 19 kişi olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışmalara son verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 11:49 - Kaynak: AA
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