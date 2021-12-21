MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 6 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 00.25 sıralarında Bodrum açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun sürüklendiği ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 6 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bodrum açıklarında lastik botta sürüklenen 6 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika